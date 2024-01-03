Синтезирован новый класс антибиотиков, уничтожающих "иракскую палочку"

ТАСС, 3 января. Европейские и американские биохимики разработали новый класс антибиотиков, способных уничтожать стойкие ко всем лекарствам штаммы "иракской палочки". Их успешно проверили в работе при опытах на культурах клеток и на модельных организмах. Результаты этих испытаний были раскрыты в двух научных статьях, опубликованных в журнале Nature.

"Молекулы этих антибиотиков соединяются как с ферментами, участвующими в сборке липополисахаридной оболочки микробов, так и с компонентами самой оболочки. В результате этого липополисахариды остаются заточенными во внутреннем мембранном комплексе микробов. Бактерия теряет способность их транспортировать, что приводит к ее гибели", - заявил научный сотрудник Базельского центра инноваций холдинга Roche (Швейцария) Кеннет Брэдли, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Так называемая "иракская палочка", бактерия вида Acinetobacter baumannii, представляет собой одного из самых опасных "неуязвимых" микробов. Он вызывает примерно 5% трудноизлечимых больничных инфекций в клиниках Европы и США. Эту бактерию часто называют "иракской палочкой", так как она особенно часто поражала раны и органы ветеранов Иракской и Афганской войн.

Особенную опасность представляет то, что данный микроб быстро приобрел стойкость почти ко всем классам антибиотиков, в том числе к "лекарствам последней надежды" из класса карбапенемов. Это вынуждает ученых искать новые методы борьбы с "иракской палочкой", в том числе разрабатывать новые классы антибиотиков. Брэдли и его коллеги нашли решение для этой проблемы, изучая свойства 45 тыс. сложно устроенных белковых молекул, которые относятся к классу макроциклических пептидов (МЦП).

Они представляют собой короткие цепочки из нескольких аминокислот, соединенных в кольцеобразную структуру. Биохимики обнаружили, что молекулы МЦП могут встраиваться во внешнюю мембрану "иракской палочки" и замедлять процесс сборки последнего слоя ее оболочки, который состоит из так называемых липополисахаридов, соединений жиров и углеводов. Ученые детально изучили взаимодействия между МЦП и липополисахаридами, а также между данными пептидами и ферментами бактерий, что помогло им дополнительно усилить действие антибиотиков.

Данные эксперименты привели к созданию молекулы, которую исследователи назвали зосурабальпином. Последующие опыты на мышах показали, что данный антибиотик способен уничтожать свыше ста штаммов Acinetobacter baumannii, стойких к действию других лекарств. Это защитило грызунов от развития пневмонии и смерти, а также открыло дорогу для клинических испытаний зосурабальпина, которые сейчас успешно проводятся с участием добровольцев, подытожили исследователи.