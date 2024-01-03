Яркость излучения синхротрона "СКИФ" будет рекордной в мире

НОВОСИБИРСК, 3 января. /ТАСС/. Запуск в конце 2024 года уникальной по своим характеристикам мегасайенс-установки "СКИФ" даст российским ученым возможность проводить исследования в области биологии, химии, геологии, катализа и материаловедения на источнике синхротронного излучения с рекордной в мире яркостью. Об этом ТАСС рассказал директор Центра коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ" Евгений Левичев.

"Яркость излучения "СКИФ" (основная характеристика эффективности работы источника) будет рекордной в мире и позволит многочисленным пользователям новой научной инфраструктуры класса "мегасайнс" - биологам, химикам, специалистам в области катализа, материаловедам, геологам и так далее - проводить исследования в условиях, недоступных для других подобных установок, тем самым существенно повышая потенциал возможных открытий", - сказал Левичев.

Он пояснил, что источник синхротронного излучения ЦКП "СКИФ" обладает рекордно малым фазовым объемом пучка (эмиттансом) для установок-"однокласников" с энергией пучка электронов 3 ГэВ. Это значит, что яркость излучения будет рекордной в мире.

Согласно дорожной карте проекта, концерн "Титан-2", ведущий строительство, намерен в начале мая 2024 года подготовить первые помещения инжектора "СКИФ" для монтажа ускорительного оборудования, а в июле 2024 года - помещения накопителя и экспериментальных станций.

В пресс-службе "СКИФа" добавили, что в перспективе источник позволит ученым проводить исследования с предельно яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в области создания материалов с улучшенными характеристиками, в частности энергетики и авиастроения, разработки новых лекарственных препаратов высокоизбирательного действия, технологий мониторинга, прогнозирования состояния и охраны окружающей среды, IТ-технологий и так далее.

ЦКП "СКИФ", представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования. В проекте запланировано 30 экспериментальных станций, первые шесть будут запущены к концу 2024 года, далее планируется запускать по две станции в год.

О "СКИФе"

Центр коллективного пользования "СКИФ" - уникальный по характеристикам источник синхротронного излучения поколения 4+, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. Стоимость проекта - 47,3 млрд рублей. До 2035 года в развитие инфраструктуры и эксплуатацию комплекса планируется вложить еще 90 млрд рублей.

Строительство ЦКП СКИФ по национальному проекту "Наука и университеты" началось в наукограде Кольцово под Новосибирском в 2021 году. Для него строится комплекс зданий, общая площадь которых составит 86,8 тыс. кв. м. Центр будет включать ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Заказчик и застройщик проекта - Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН. Головным исполнителем проекта является Институт ядерной физики СО РАН. Завершение строительства источника синхротронного излучения и начало научных исследований планируется в 2024 году.