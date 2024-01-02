Космические лучи вызывают вспышки комет на дальних окраинах Солнечной системы

ТАСС, 2 января. Российские астрономы выяснили, что аномальные вспышки активности комет, периодически возникающие в облаке Оорта на окраинах Солнечной системы, порождаются спонтанным высвобождением углекислого и угарного газа из недр этих небесных тел под действием космических лучей. Выводы ученых были опубликованы в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org.

"Мы разработали модель активности комет, которая может возникать на большом расстоянии от Солнца благодаря рекомбинации молекул, возникающих в толще материи ядра небесного тела под действием космических лучей. Проведенные нами расчеты показывают, что подобные вспышки активности комет должны происходить даже внутри облака Оорта на дальних окраинах Солнечной системы", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришли научные сотрудники Физико-технического института имени Иоффе (Санкт-Петербург) Анатолий Павлов и Доминик Белоусов при изучении, какие физические и химические процессы протекают внутри комет, удаленных от Солнца на достаточно большое расстояние для того, чтобы его свет и тепло не могли растапливать водяной лед и другие летучие компоненты, из которых состоит ядро комет.

Российские астрономы обратили внимание на то, что поверхность комет в процессе их вращения по орбите непрерывно бомбардируется космическими лучами, заряженными частицами высоких энергий, которые попадают в Солнечную систему из межзвездной среды. Их столкновение с поверхностью комет приводит к образованию радикалов, обрывков химических молекул, обладающих высоким уровнем химической активности.

Руководствуясь этой идеей, ученые просчитали, как взаимодействие между радикалами и другими веществами, присутствующими в материи кометы, будет влиять на температуру и давление внутри ее ядра. Расчеты показали, что эти химические взаимодействия будут разогревать материю кометы до 120-130 градусов Кельвина (минус 143-153 градуса Цельсия), чего достаточно для того, чтобы замороженный углекислый и угарный газ начинали таять и переходить в газообразное состояние.

В результате внутри кометы возникают "карманы" газа с очень высоким давлением, что периодически приводит к разрушению приповерхностных слоев небесного тела и высвобождению заточенных в нем скоплений углекислоты и угарного газа. Это и порождает выбросы газа и пыли, которые периодически фиксируются астрономами при наблюдениях за кометами даже в самых холодных регионах Солнечной системы, подытожили исследователи.

О кометах

В Солнечной системе присутствует не только восемь "настоящих" планет, Плутон и несколько десятков карликовых миров, но и бесчисленное множество астероидов и комет. Подавляющее большинство известных науке астероидов расположено во внутренних регионах Солнечной системы, в так называемом главном поясе астероидов, а кометы сосредоточены в облаке Оорта на окраинах Солнечной системы.

Оно представляет собой рассеянное скопление материи, которое находится от светила примерно в 150-1500 раз дальше, чем Земля от Солнца. Внутри него присутствует огромное число комет и прочих ледяных небесных тел, которые оказались на задворках Солнечной системы на первых этапах ее эволюции. В последние годы астрономы начали активно изучать облако Оорта во время поисков загадочной "планеты икс" и для изучения истории формирования Земли.