В РАН запатентовали новые сорта мандарина

СОЧИ, 2 января. /ТАСС/. Ученые субтропического научного центра РАН, которые ведут селекционную работу с цитрусовыми, запатентовали три новых сорта мандарина. Один из них получил название "Князь Владимир" в честь равноапостольного князя, сообщила ТАСС заведующая лабораторией селекции центра, кандидат сельскохозяйственных наук Раиса Кулян.

"Субтропический научный центр РАН получил три патента на новые сорта мандарина - "Солнечный", "Академический" и "Князь Владимир". Один из них назвали "Академический" в преддверии 300-летия Российской академии наук (РАН), который она отметит в 2024 году. "Солнечный" - потому что сорт ранний, солнечный, дерево все усыпано прекрасными золотистыми плодами. Третий сорт получил название в честь равноапостольного князя Владимира, в Сочи есть кафедральный собор, который носит его имя", - сказала автор сортов.

В центре сосредоточена коллекция цитрусовых, которая насчитывает свыше 150 сортообразцов. На базе коллекции проводятся как исследования агротехнического плана, так и большая селекционная работа. Основные усилия селекционеров направлены на мандариновую группу, поскольку эти фрукты в Сочи можно выращивать без укрытия на теплых микроучастках. В селекционный процесс включены сорта, обладающие раннеспелостью, зимостойкостью, низкорослостью, хорошим качеством плодов, отметила заведующая лабораторией.

По ее словам, селекция плодовых культур - это очень длительный процесс: от семени до цветения гибридного сеянца проходит от 10 до 15 лет. Лишь только так можно убедиться, что гибрид не уклонился в сторону дикого сородича, оценить качество плодов и другие признаки. Селекцией в Сочи начали заниматься в 30-е годы прошлого столетия, и с тех пор получено 10 сортов.

"Патенты на три новых сорта мандарина получены, теперь мы их размножаем и будем "запускать". К нам уже поступили заявки на закладку цитрусовых сортов. Сейчас в целом большой спрос на цитрусовые - как для внутреннего озеленения, так и для любительского цитрусоводства", - добавила Кулян.

Как уточнили в пресс-службе Субтропического научного центра РАН, осенью 2023 года сотрудники на опытных участках собрали цитрусовых около 160 ц/га. Такая урожайность значительно превосходит показатели 2022 года, и этому способствовали благоприятные погодные условия. Некоторое время отмечался недостаток влаги, но растения хорошо перенесли этот период благодаря капельному поливу.