В Новосибирске разработали биогель, продлевающий срок хранения фруктов

НОВОСИБИРСК, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали гель из биополимеров, продлевающий срок хранения фруктов при комнатной температуре. Плоды можно обрабатывать как на этапе упаковке, так и прямо на дереве, рассказала ТАСС преподаватель кафедры электрофизических установок и ускорителей НГТУ НЭТИ Екатерина Литвинова.

"Мы уже протестировали гели на яблоках и мандаринах. Тонкий слой биогеля защищает плоды от быстрого высыхания - сохранность яблок при комнатной температуре увеличилась в три раза, они хранятся в течение трех недель", - сообщила Литвинова.

Она уточнила, что гель состоит из двух биополимеров и связывающего агента, его состав полностью органический и смывается с фруктов обычной водой, а случайное попадание в организм безопасно. В отличие от воска, который используется в пищевой промышленности для длительного хранения яблок, гель полностью биоразлагается и пропускает запах плодов.

Предполагается, что распыляющая биогель установка будет встроена в упаковочную линию. Также обрабатывать урожай смогут сотрудники небольших хозяйства прямо на деревьях или после сбора плодов.

В ближайших планах ученых - опробовать биогель на моркови и ягодах с началом весенне-летнего сезона. В перспективе рассматривается возможность протестировать продукт в качестве косметического средства.

Ранее пресс-служба вуза сообщала ТАСС, что научная группа Литвиновой разработала биогель, позволяющий в домашних условиях проверять фрукты и овощи на наличие нитратов, а напитки - на искусственные красители. В будущем на основе такого геля планируется создать биодобавки с адсорбирующим действием для минимизации последствий действия вредных веществ.