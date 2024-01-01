Экологи сообщили об угрозе вырождения африканских черноногих кошек

ТАСС, 1 января. Китайские и европейские экологи открыли первые свидетельства того, что самые маленькие африканские кошки - черноногие - находятся под угрозой вырождения в результате частого близкородственного скрещивания, что уже привело к распространению генетически обусловленного амилоидоза среди этих кошачьих. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале PNAS.

"Мы впервые изучили структуру геномов большого числа особей черноногих кошек (Felis nigripes). Проведенный анализ указал на то, что в их популяциях распространено близкородственное скрещивание, предположительно связанное с фрагментацией их сред обитания. Результатом этого процесса, по всей видимости, стало распространение опасных вариаций генов, способствующих развитию амилоидоза, опасной болезни, уносящей жизни 70% черноногих кошек, содержащихся в неволе", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа европейских и китайских экологов под руководством профессора Шанхайского педагогического университета (Китай) Ли Гана в ходе изучения структуры геномов девяти черноногих кошек, которые были пойманы на территории разных регионов ЮАР, а также Ботсваны и Намибии. Все эти животные не приходились прямыми родственниками друг к другу и относились к разным популяциям хищников.

Ученые собрали пробы клеток и использовали их для расшифровки структуры ДНК этих особей, а также последующего сравнения устройства их генома с другими кошачьими. Это сравнение помогло ученым выявить набор из нескольких десятков генов, связанных с метаболизмом и слухом, чья структура особенно быстро менялась по мере эволюции самых маленьких кошек Африки.

В дополнение к этому, исследователи обнаружили, что для этих ночных мелких хищников характерен самый низкий уровень генетического разнообразия среди всех представителей рода Felis, к которому относятся в том числе и домашние кошки. По оценкам экологов, в последние 300 тыс. лет размеры популяции Felis nigripes составляли порядка 10-60 тыс. особей, причем в последнюю ледниковую эпоху ее размеры уменьшились почти до нуля.

В результате этого черноногие кошки оказались под угрозой вырождения, что связано с накоплением большого числа вредных мутаций в их генофонде. В частности, большинство особей этих кошачьих оказались носителями мутаций в генах TRR, B4GALT6 и BACE1, способствующих развитию амилоидоза, смертельно опасного нарушения белкового обмена. Это объясняет то, почему от данной болезни гибнет около 70% черноногих кошек, живущих в зоопарках и питомниках, подытожили профессор Ли Ган и его коллеги.

Самые маленькие кошки

Черноногие кошки - одни из самых миниатюрных представителей семейства кошачьих на Земле. Как правило, масса их тела не превышает 1,5-2 кг, а длина тела составляет около полуметра. Эти кошки живут в пустынных регионах на юге Африки и питаются мелкими грызунами, птицами, рептилиями и беспозвоночными.