Умер экс-ректор СПбПУ академик Васильев

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, заслуженный деятель науки и техники РФ, академик Российской академии наук (РАН) Юрий Васильев умер в возрасте 94 лет, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе РАН.

"2023 год стал последним годом жизни патриарха Политехнического университета, 20 лет возглавлявшего вуз, научного руководителя СПбПУ, академика РАН Юрия Сергеевича Васильева", сказали в пресс-службе.

Юрий Васильев родился в 1929 году в Иркутске. В 1946-м поступил на гидротехнический факультет Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина и с тех пор не расставался с Политехом, с 1983 по 2003 год он руководил Политехническим университетом.

"В космосе уже 21 год в честь Юрия Сергеевича светит настоящая звезда, название которой составляют первые буквы его фамилии, имени и отчества, - "ВЮС". В 2002 году Международный астрономический союз присвоил одной из малых планет Солнечной системы имя нашего Юрия Сергеевича. Он и в самом деле звезда Политеха - и как ученый, и как руководитель, и как человек", - говорится в сообщении Российской академии наук.