В СевГУ обнаружили строения, предположительно, в месте нахождения античной Диоскурии

ТАСС, 29 декабря. Ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) во время осенне-зимней экспедиции обнаружили башню с пристройками в акватории Сухума в Абхазии, где, по одной из версий, могло располагаться крупное античное поселение Диоскурия. Здесь же были найдены фрагменты керамики, которые позволят датировать найденные постройки. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры Востоковедения СевГУ, заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения РАН кандидат исторических наук Виктор Лебединский.

"Во-первых, мы сделали полностью сканирование всей сухумской бухты, весь ее подводный план. И второе, нам удалось провести обследование и сделать ортофотоплан затонувших строений, которые находятся возле устья реки Беслетка. Они интересны тем, что, скорее всего, это часть оборонительных построек, включающих в себя круглую башню с пристройками. И на основе этого мы создали модель, с которой можно работать дальше", - сказал Лебединский.

По словам собеседника агентства, есть вероятность, что часть найденных строений позволит определить наличие на дне бухты древнего поселения.

Точное местонахождение Диоскурии до сих пор не локализовано. Существует ряд версий о расположении, по одной из них оно находится на морском дне. Косвенным свидетельством существования Диоскурии служит найденная учеными в устье реки Беслетки древнегреческая стела V в до н. э. Сегодня она хранится в Абхазском государственном музее.

"Разведка с помощью гидролокатора показала еще наличие определенных структур в этом же районе. Мы выявили в этой кладке элементы керамики. Эти фрагменты керамики, вполне возможно, помогут нам в датировании этих построек", - уточнил Лебединский, добавив, что продолжить исследования в акватории Сухума ученые намерены уже весной 2024 года.

Севастопольский государственный университет учрежден 8 октября 2014 года путем слияния семи образовательных организаций Севастополя. В настоящее время в его составе 12 институтов и Морской колледж, там обучаются 12 тыс. студентов, ведутся научные исследования. В 2021 году СевГУ вошел в число вузов, получивших базовую часть гранта программы "Приоритет-2030", а также стал одним из 46 учебных заведений, получивших специальную часть гранта.