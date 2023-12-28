В НовГУ создали технологию радиографической диагностики объектов культурного наследия

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Инженерной школы диагностики и промышленной безопасности НовГУ на базе оригинальной методики разработали технологию цифровой радиографической диагностики объектов культурного наследия. Технология позволяет значительно экономить время и распознавать объекты размером до 0,1 мм, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мы можем исследовать различные объекты при помощи цифрового радиографического комплекса. Если говорить проще, мы "просвечиваем артефакты" рентгеном. Как правило, рентген-снимки делаются на пленку. У нас вместо пленки плоскопанельный детектор. Это устройство, предназначенное для получения цифровых рентгеновских изображений в реальном времени. Картинка сразу выводится с детектора на компьютер. Технология позволяет значительно экономить время и распознавать объекты размером до 0,1 мм. Отличительной особенностью является беспроводное соединение детектора и комплекса цифровой радиографии", - пояснили в вузе.

Технология была использована при экспериментальном предреставрационном цифровом рентгенографическом обследовании четырех артефактов. Это археологические находки второй половины XII века, полученные в ходе полевых исследований Старорусской археологической экспедиции Центра археологических исследований НовГУ на Пятницком раскопе в Старой Руссе. Для обследования были отобраны два предмета из черного металла: ключ от навесного цилиндрического замка, корпус навесного цилиндрического замка с меднением. И также два предмета из сплавов цветных металлов: литая подвеска-змеевик из сплава на основе меди и колт - женское височное украшение - из сплава белого цвета, предположительно, из серебра.

"Все памятники за время пребывания в культурном слое подвергались коррозии. Их поверхность в различной степени покрыта неравномерными почвенно-коррозионными наслоениями, затрудняющими визуальное определение степени минерализации, искажающими форму и скрывающими элементы декора. В результате цифрового рентгенографического обследования удалось детально определить состояние сохранности каждого из предметов, а для находок из цветного металла уточнить особенности декоративного оформления. В целом результаты эксперимента показали перспективность продолжения работ в данном направлении", - сообщил директор центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.

Инженерная школа диагностики и промышленной безопасности НовГУ была создана в 2023 году. Сначала здесь делали небольшие демонстрационные модели, "просвечивали" их, чтобы отработать режимы радиографического комплекса, понять, насколько глубоко мы можем заглянуть внутрь того или иного объекта. Это направление планируется интенсивно развивать в 2024 году как инструмент предреставрационного обследования артефактов.

Работы проводятся в рамках стратегического проекта "Университет как генератор культурной идентичности" программы "Приоритет 2030".