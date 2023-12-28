В Чувашии создали научно-лабораторную инфраструктуру для анализа качества хмеля

ЧЕБОКСАРЫ, 28 декабря. /ТАСС/. Уникальная для России научно-лабораторная инфраструктура для комплексного анализа хмеля с определением чистоты сорта и качественных характеристик открылась в Чебоксарах, сообщил журналистам глава Чувашии Олег Николаев. Оборудование также позволяет выявлять болезни и проводить исследования по оздоровлению посадочного материала.

Лаборатория создана в центре компетенций "Чувашия - центр производства хмеля" на базе Чувашского государственного аграрного университета.

"Мы сегодня ознакомились с <…> большой фундаментальной работой последних двух лет <…> по созданию центра компетенции хмелеводства и, прежде всего, создания лабораторной инфраструктуры. <…> С точки зрения <…> документарного сопровождения этапов производства и переработки хмеля такой лабораторной инфраструктуры <…> в принципе нет в России, <…> она уникальная", - отметил Николаев.

По его словам, в настоящее время исследуется чувашский сорт хмеля Подвязный. По информации Минсельхоза Чувашии, с помощью современного оборудования научный коллектив может выделить ДНК посадочного материала, а затем комплексно его исследовать, чтобы на российских хмелеплантациях выращивался качественный и чистосортный хмель. В ближайшее время планируется начать исследование еще шести-семи сортов.

"На следующий год планируем обеспечить центр компетенций хмелеуборочным комбайном и хмелесушилкой отечественного, чувашского производства. <…> Тем самым мы закрываем все этапы жизненного цикла производства хмеля. Дальше уже будем масштабировать [работу]", - подчеркнул Николаев.

Болезни и оздоровление

Установленное в центре компетенций оборудование позволяет также выявлять болезни. "Тест-системы могут выявить наличие девяти самых распространенных вирусных и бактериальных болезней хмеля. Даже если в одной молекуле есть фитопатология, система даст об этом сигнал. Одновременная загрузка проб - масштабная: проверять чистоту от заболеваний можно сразу по 47 партиям", - отмечают в Минсельхозе региона.

В министерстве добавляют, что ученые лаборатории работают над исследованиями по оздоровлению посадочного материала по технологии in-vitro (выращивание клона в пробирке). "Как говорят сотрудники, по итогам работы оздоровленный оригинальный посадочный материал позволит увеличить продуктивность растений на закладываемых насаждениях до 20-25%", - поясняют в министерстве.