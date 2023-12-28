В Воронеже создали лабораторию, которая к 2030 году на 70% обеспечит рынок электроникой

ВОРОНЕЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Воронежский государственный университет (ВГУ) создал лабораторию нитрид-галлиевой и кремниевой электроники, на создание которой получен грант 100 млн рублей. Ожидается, что лаборатория к 2030 году на 70% закроет потребности российского рынка в электронной продукции для выпуска портативных устройств для медицины, робототехники, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), дронов, систем безопасности, сообщила в Telegram-канале пресс-служба вуза.

"Сегодня в ВГУ проходит открытие лаборатории нитрид-галлиевой и кремниевой электроники. Она будет работать на базе кафедры ФТТиНС (физики твердого тела и наноструктур - прим. ТАСС) физического факультета совместно с АО "НИИЭТ". Лаборатория обеспечит внутренний рынок российской электронной продукцией на 70% к 2030 году", - говорится в сообщении.

АО "НИИЭТ" - это научно-исследовательский институт электронной техники, один из ведущих производителей электронных компонентов в России. На этом предприятии в 1965 году была создана первая отечественная микросхема с диэлектрической изоляцией компонентов, что позволило в последующие восемь лет наладить производство более 180 типов микросхем на заводах Воронежа, Запорожья, Брянска и Минска.

Пресс-служба ВГУ в августе сообщила, что вуз получил грант в размере 100 млн рублей на создание лаборатории нитрид-галлиевой и кремниевой электроники с АО "НИИЭТ" для производства нитрид-галлиевых транзисторов и разработку технологий для использования в портативных устройствах для медицины, робототехники, БПЛА и дронов, систем безопасности. По данным вуза, в лаборатории будут применены разработки ученых и конструкторов из Воронежского государственного университета, Академического университета имени Ж. И. Алферова, Зеленоградского научного центра и представителей АО "НИИЭТ", что позволит уменьшить и упростить электронные схемы, снизить на 50% их энергопотребление, в разы повысить надежность и долговечность.

Воронежский госуниверситет является одним из старейших и крупнейшим вузом Черноземья, в 2018 году ему исполнится 100 лет. В вузе на 18 факультетах участся свыше 21 тыс. студентов.