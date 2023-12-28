Создана установка для производства борной кислоты из отходов АЭС

МУРМАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Первую в России установку для производства борной кислоты из отходов атомной станции создали ученые Института химии и технологии редких элементов и минеральных соединений Кольского научного центра (КНЦ) РАН. Кольской АЭС в Мурманской области больше не придется закупать борную кислоту для работы станции, ее будут производить там же, сообщили в пресс-службе научного центра.

Сейчас в России борную кислоту выпускает только одно отечественное предприятие при ежегодном потреблении промышленным сектором в 25 тыс. тонн. Из-за санкций спрос вырос кратно, кислота стала практически дефицитом. Она необходима для производства стекла и стекловолокна, теплоизоляционных материалов, эковат, удобрений и смазочно-охлаждающих жидкостей.

"Химики Кольского научного центра создали первую в стране установку для производства борной кислоты из отходов атомной станции. Кольской АЭС теперь не придется закупать за рубежом борную кислоту для работы водо-водяного корпусного энергетического ядерного реактора. Наоборот, ее будут производить тут же, в количествах втрое больше необходимого", - говорится в сообщении. Отмечается что разработанная учеными технология позволяет выделять качественную борную кислоту марки "А" согласно ГОСТу, которую впоследствии можно использовать для регулирования интенсивности цепной ядерной реакции.

"Для любых АЭС с водо-водяным энергетическими реакторами (ВВЭР) - это абсолютно незаменимый химический реагент. Установка представляет собой несколько модулей и располагается в зоне контролируемого доступа на комплексе переработки жидких радиоактивных отходов. Подобная установка - первая в России, в планах - распространение подобных установок на атомные электростанции с подобным типом реакторов", - подчеркнули в научном центре.

В течение ноября 2023 года были проведены пуско-наладочные работы на Кольской АЭС. Установка по производству борной кислоты наработала первую партию и в ближайшее время войдет в цикл непрерывной эксплуатации с производством 60-70 тонн борной кислоты в год при собственном потреблении АЭС в 20-30 тонн. Продукт пройдет оценку качества и государственную экологическую экспертизу, после чего КАЭС планирует полностью перейти на потребление собственной борной кислоты до конца 2025 года.

Кольская АЭС - самая северная АЭС в Европе. Станция является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). КАЭС расположена в городе Полярные Зори Мурманской области в 200 км от Мурманска. В ее состав входят четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.