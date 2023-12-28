В МЭИ разработали импортозамещающий сервис создания схем цифровых подстанций

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета "МЭИ" разработали импортозамещающий облачный сервис, который позволяет автоматически создавать электрические схемы цифровых подстанций, сообщает пресс-служба университета.

Традиционно подобные электрические схемы создаются вручную, это сопровождается частыми производственными ошибками. Новый облачный сервис позволяет выстроить рабочий процесс с минимальным участием человека.

Отечественная разработка основана на возможности автоматической обработки файлов, содержащих всю необходимую информацию об электрической схеме энергообъекта и цифровых взаимодействиях между интеллектуальными электронными устройствами.

"Благодаря применению в работе требований российской нормативно-технической документации новый сервис способствует продвижению решений для технологического управления объектами электроэнергетики, прежде всего на базе отечественных SCADA-систем, что положительно сказывается на снижении импортозависимости отрасли", - приводятся в сообщении слова ректора НИУ "МЭИ" Николая Рогалева.