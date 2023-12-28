В Росатоме надеются начать проект исследовательского реактора в Белоруссии в 2024 году

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Реализация российско-белорусского проекта по созданию в Белоруссии исследовательского реактора может начаться в 2024 году после подписания соответствующего межправительственного соглашения. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Белоруссии (компании "Русатом Бел") Станислав Левицкий.

"Сперва мы должны финализировать межправсоглашение, потому что этот процесс очень длительный. После финализации, подтверждения и подписания межправсоглашения мы уже сможем говорить о каких-то сроках. Пока [есть] радужные ожидания, что, может быть, в следующем году мы все-таки сможем это реализовать", - сказал Левицкий.

Он отметил, что "не готов говорить за коллег". "Мы готовы. Переговаривать, идти в коммуникации надо всегда, надо искать взаимоприемлемый для всех вариант, надо понимать экономическую эффективность проекта. Республика Беларусь традиционно и, на мой взгляд, крайне обоснованно всегда выдвигает очень высокие требования к тому, чтобы каждый проект окупался", - указал директор странового офиса.

В конце апреля Левицкий выражал надежду на то, что межправсоглашение по исследовательскому реактору будет финализировано до конца 2023 года. Он отметил, что создание в Белоруссии исследовательского реактора является крупнейшим проектом, который "может стать венцом взаимодействия" госкорпорации "Росатом" и Национальной академии наук Белоруссии.

Национальная академия наук Белоруссии и Росатом занимаются вопросом строительства исследовательского ядерного реактора на базе находящегося под Минском Объединенного института энергетических и ядерных исследований "Сосны" уже несколько лет. Ранее Левицкий сообщал о том, что исследовательский реактор может быть использован для отработки вопросов обеспечения безопасности Белорусской атомной станции, тестирования новых топливных сборок и наработки изотопов.