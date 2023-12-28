В России запустили самый северный пункт мониторинга вечной мерзлоты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) ввел в эксплуатацию самый северный в России пункт мониторинга вечной мерзлоты - на острове Хейса Земли Франца-Иосифа. Помимо него успешно запущены еще 19 пунктов в других частях арктической зоны России, все они помогут отслеживать изменения в мерзлых породах из-за изменений климата и помогать в предотвращении разрушений объектов инфраструктуры в Арктике, сообщил журналистам директор ААНИИ Александр Макаров.

"Для создания 20 пунктов наблюдений в этом году наши специалисты осмотрели около 50 потенциально возможных мест для обустройства станций. За следующие два года мы должны сделать еще по 60 пунктов мониторинга в 2024 и в 2025 годах, соответственно необходимо проверить до 250 мест возможного расположения станций мониторинга. На следующем этапе мы продолжим работу в ЯНАО, в Саха-Якутии, также откроем пункты мониторинга мерзлоты на Дальнем востоке, в Бурятии и рассчитываем запустить самый южный пункт мониторинга в Республике Алтай", - рассказал Макаров.

В общей сложности Государственная система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты включит в себя 140 пунктов по всей стране и охватит 65% площади страны. Вместе с пунктом на Земле Франца-Иосифа в этом году они уже запущены в Архангельской области, в Красноярском крае, в Республике Алтай, в Республике Саха (Якутия) и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как пояснил ТАСС Макаров, пока уже установленные пункты передают технические данные, так как после бурения скважин в мерзлом грунте температура в них изменилась и требуется время для ее возвращения к естественной. По его словам, первые научные данные в систему мониторинга начнут поступать уже весной 2024 года. Данные будут в открытом доступе, и ими смогут пользоваться как ученые, так и хозяйствующие субъекты в Арктике и Сибири.

Бурение скважин для госсистемы мониторинга также позволило ученым собрать большое количество образцов кернов мерзлых грунтов, в 2024 году полученные материалы будут собраны в уникальном кернохранилище на базе ААНИИ.

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт - ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове.