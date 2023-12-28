Экспедицию "Северный полюс - 41" продлили до весны 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Дрейфующую экспедицию "Северный полюс - 41" в Арктике, выполняемую на первой в мире ледостойкой самодвижущейся платформе (ЛСП) "Северный полюс", продлили до весны 2024 года. Таким образом, общий срок дрейфа полярников в Северном Ледовитом океане превысит полтора года, следующая экспедиция стартует уже в августе 2024 года, сообщил журналистам директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

"В настоящий момент экспедиция "Северный полюс - 41" продолжает свой дрейф. Было принято решение о продлении срока действия экспедиции до весны 2024 года. Получается, что у нас общий дрейф продлится более полутора лет. <…> Весной мы завершим дрейф, придем в Мурманск, проведем обслуживание, и в августе 2024 года платформа пойдет в экспедицию "Северный полюс - 42", - рассказал Александр Макаров.

Он пояснил, что продление экспедиции связано с траекторией дрейфа самой льдины, к которой пришвартована ЛСП "Северный полюс". За время пути платформа прошла уже порядка 4 тыс. км по сложному маршруту, преодоленное расстояние по прямой составило 1,2 тыс. км.

В начале 2024 года на ЛСП "Северный полюс" планируют провести ротацию полярников, при этом 80% научного состава дрейфующей станции работает там непрерывно с самого начала экспедиции. Вместе с новыми полярниками на ЛСП доставят грузы и передадут подарки и посылки в рамках проекта "Полярная почта", реализуемого совместно с Российским государственным музеем Арктики и Антарктики.

Макаров отметил, что уже на текущем этапе экспедиции ученые собрали ценные данные о влиянии тихоокеанских вод на воды центральной части Северного Ледовитого океана. Он пояснил, что ранее потоки из Тихого океана в регионе тщательно не исследовались, в отличие от вод из Атлантики. Ученым-геологам также удалось собрать образцы донных отложений из Северного Ледовитого океана, что поможет уточнить карту геологического строения в этом районе планеты.

Об экспедиции

Экспедиция "Северный полюс - 41" стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными. Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция "Северный полюс" ("Северный полюс - 1") начала работу 21 мая 1937 года. В общей сложности было организовано 40 таких экспедиций.

В 2013 году команду ученых с дрейфующей станции "СП-40" эвакуировали, программа была приостановлена почти на 10 лет. В сентябре 2022 года программа дрейфующих арктических станций была возобновлена на технологически новом уровне - экспедиция проводится при поддержке ледостойкой платформы "Северный полюс".

Первая в мире ЛСП "Северный полюс" предназначена для круглогодичных экспедиций в северных широтах Северного Ледовитого океана, она способна без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории до двух лет и возвращаться в порт. Судно рассчитано на 14 человек экипажа и 34 человека научного персонала. Платформа оснащена бортовым научным комплексом из 15 лабораторий, мобильным полевым лагерем для размещения на льдинах.