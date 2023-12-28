В Арктике начали создавать систему мониторинга парниковых газов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Российские ученые приступили к созданию системы "Климатического и экологического мониторинга российских арктических морей", которая направлена на отслеживание концентрации парниковых газов, влияющих на изменения климата. Первые два пункта в этом году были оборудованы на дрейфующей полярной станции "Северный полюс - 41" и на архипелаге Северная Земля, сообщил журналистам директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

"Необходимость контроля парниковых газов связана с оценкой скоростей потепления. В Арктике климат в два-три раза теплеет быстрее, чем где-либо на планете. И именно парниковые газы, а точнее, изменение их концентрации в атмосфере, ускоряют и усиливают циклические процессы. За счет сокращения летнего морского ледяного покрова в Арктических морях увеличивается площадь открытой воды. Наблюдается приток теплых атлантических вод, богатых питательными веществами. Как следствие, идет активное развитие фитопланктона, потребляющего углекислый газ из воды и производящего органический углерод", - отметил Макаров.

Он подчеркнул, что в отличие от других видов наблюдений мониторинг газовых потоков в Арктике технически сложен, для этого необходимо высокочувствительное оборудование, которое отслеживало бы движение газов с суши и с поверхности воды. В развитие системы сейчас прорабатываются различные варианты, пояснил ТАСС Александр Макаров, в том числе использование плавучих буев в Северном Ледовитом океане.

На следующем этапе специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института рассчитывают расширить сеть наблюдений за потоками климатических газов. Данные будут передаваться в автономном режиме через спутники, что позволит существенно улучшить представления о процессах, происходящих в регионе в зимний период, когда арктические моря покрыты льдом.

Проект реализуется в рамках Федеральной научно-технической программы в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений на 2021-2030 годы, а также в рамках важнейшего инновационного проекта государственного значения, направленного на создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ.

Реализацией исследований занимается консорциум из семи государственных научных центров. Головной организацией является Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН. ААНИИ, наряду с еще пятью ведущими морскими научно-исследовательскими учреждениями России, выступает как соисполнитель работ в части российских арктических морей.