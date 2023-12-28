В России более 7,5 тыс. технологических проектов студентов прошли через акселераторы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Свыше 7,5 тыс. студенческих технологических проектов прошли в 2023 году акселерационные программы (программы ускоренного развития) на базе российских вузов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Более 7,5 тыс. студенческих технологических проектов прошли акселерационные программы <...>. В них приняли участие стартапы по таким направлениям, как аэробеспилотие, информационно-телекоммуникационные системы, рациональное природопользование, энергетика, коммунальное хозяйство, строительство и инфраструктура", - уточнили в организации.

Число инициатив, посвященных развитию беспилотных авиационных систем (БАС), выросло более чем вдвое: 326 проектов в 2023 году против 137 проектов в 2022 году. Эти разработки в том числе связаны с созданием комплектующих и систем управления БАС, а также применением дронов в сельском хозяйстве.

Среди идей и разработок также были представлены проекты по направлениям рынков Национальной технологической инициативы "Технет", "Аэронет", "Энерджинет", "Фуднет", "Хелснет", "Эдунет", "Хоумнет", "Спортнет", "Нейронет" и др.

По данным АНО "Платформа НТИ", общее количество акселерационных программ, проведенных в России в 2023 году, достигло 151. В них приняли участие более 60 тыс. человек. Пятерку регионов-лидеров по количеству проведенных акселераторов составляют Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Ростовская и Томская области. При этом больше всего студенческих проектов подали команды Москвы - почти 2,5 тыс., Татарстана - чуть менее 1 тыс., Санкт-Петербурга и Самарской области - более 700 у каждого региона.

Поддержка молодых команд организована в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", цель которого - массовое вовлечение студентов в эту деятельность. По итогам 2022-2023 годов в рамках проекта студенческие проектные команды приняли участие более чем в 300 акселерационных программах на базе свыше 120 вузов, которые расположены в более чем 60 регионах России. Такие программы формируют у студентов навыки предпринимательства, знакомят с потенциальными инвесторами, помогают доработать продукты и бизнес-процессы будущей молодой компании, пояснили в организации.