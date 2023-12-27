Новгородская компания разрабатывает ПО для высокофункциональных протезов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Резидент ИНТЦ "Валдай" разработает программное обеспечение платы системы управления высокофункционального протеза руки - для тяжелых условий эксплуатации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

"Это протез для особых условий эксплуатации, в том числе и для участников специальной военной операции. Это в основном молодые люди, им важна повышенная двигательная активность. Для протеза нужно создать специальное программное обеспечение, которое учитывало бы работу системы управления в условиях различных нагрузок, бега, езды на автотранспорте", - пояснили в вузе.

Средства на разработку компания "Техбионик" получит благодаря участию в грантовом конкурсе "Новгородский центр развития инноваций и промышленности". Сумма гранта составит 500 тыс. рублей.

Модульные бионические протезы рук предназначены для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими ампутации или врожденные пороки развития верхних конечностей. Протезы обладают общими инновационными конструктивными особенностями: модульная компоновка: применение при различных случаях ампутаций (части кисти, предплечья, плеча), три типоразмера, что дает возможность протезирования детей от пяти лет, подростков и взрослых.

Рабочий протез позволяет выполнять различные бытовые и производственные действия с набором сменных губок и насадок, встроена сенсорная система обратной связи: выполнение захватов хрупких предметов с контролируемым усилием, тактильный отклик: тактильные сигналы от протеза к пользователю облегчают взаимодействие и управление.