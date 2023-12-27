Употребление бензодиазепинов на 69% повышает риск выкидыша плода

ТАСС, 27 декабря. Китайские медики выяснили, что употребление различных успокоительных из класса бензодиазепинов повышает риск выкидыша у беременных примерно на 69%, причем для некоторых типов препаратов он выше нормы в 2,52 раза. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале JAMA Psychiatry.

"Произведенный нами анализ указывает на то, что употребление бензодиазепинов во время вынашивания плода повышает риск выкидыша на 69%. При этом употребление некоторых популярных форм этих препаратов, в том числе флудиазепама, повышает этот риск в 2,52 раза", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа китайских медиков под руководством профессора Национального университета Тайваня Сяо Фэйюань при изучении медицинских данных, которые собирали здравоохранительные службы острова при наблюдении за состоянием здоровья беременных в промежутке между 2004 и 2018 годами. В общей сложности врачи проследили за 3,05 млн беременностей, небольшая, но значимая часть которых (4,4%) закончилась выкидышем.

Как отмечают ученые, их интерес к бензодиазепинам связан с тем, что эти лекарства часто прописываются беременным при развитии у них тревожных состояний или депрессии. При этом их молекулы, как показывают опыты на животных, способны проникать через плаценту внутрь плода, а также в молоко кормящей матери. Все это может потенциально негативно повлиять на внутриутробное развитие ребенка.

Руководствуясь этими соображениями, ученые сопоставили, как часто происходили выкидыши, среди нескольких сот тысяч тайваньских женщин схожего возраста и психического профиля, употреблявших или не употреблявших эти лекарства во время вынашивания плода. Проведенный анализ указал на то, что употреблявшие бензодиазепины женщины в среднем на 69% чаще переживали выкидыши, чем их сверстницы, не получавшие подобных успокоительных препаратов.

В дополнение к этому ученые обнаружили, что некоторые популярные разновидности бензодиазепинов, в частности флудиазепам, повышали риск выкидыша значительно больше, чем другие формы этих препаратов, - в 2,52 раза. Кроме того, риск дополнительно вырастал при употреблении большой дозы успокоительных - с 61% до 86%. Все это, как отмечают профессор Сяо Фэйюань и ее коллеги, нужно учитывать психотерапевтам и другим лечащим врачам при работе с беременными.