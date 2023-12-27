В России винную кислоту превратили в катализатор для производства витаминов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские химики разработали катализатор на базе палладия и соединений винной кислоты, позволяющий получать сверхчистое сырье для производства витаминов и пестицидов, которое почти не содержит потенциально опасных "зеркальных" версий этих молекул. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Полученные нами металлокомплексные катализаторы показали свою эффективность сразу в нескольких реакциях, в том числе в процессах, открывающих доступ к ценным фармакологически активным соединениям", - заявил старший научный сотрудник Рязанского государственного университета (РГУ им. Есенина) Илья Чучелкин, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Исследователи разработали универсальные катализаторы на базе молекулы TADDOL, одного из производных винной кислоты, которые можно использовать для ускорения реакций по синтезу различных органических молекул, закрученных только в левую или правую сторону. Подобные вещества широко используются при производстве различных лекарств, а также витаминов и пестицидов.

Как отмечают ученые, для производителей этих продуктов особенно важным является то, чтобы исходное сырье не содержало в себе молекул, закрученных в "неправильную" сторону. Такие вещества или не оказывают нужного действия на организм, или же являются крайне опасными для человека и животных. По этой причине химики активно работают над созданием катализаторов, которые бы позволяли получать только одну из двух зеркальных форм молекул.

В прошлом подобные катализаторы были способны ускорять формирование лишь небольшого числа вариаций молекул, а также при этом их структуру было достаточно сложно изменить. Российские химики выяснили, что данного недостатка лишены созданные ими вариации молекулы TADDOL, к которым могут присоединяться атомы палладия благодаря присутствию атомов фосфора и серы в этих производных винной кислоты.

В частности, проведенные исследователями опыты показали, что созданные ими катализаторы на базе TADDOL ускоряли несколько популярных реакций по синтезу сложно устроенных органических веществ таким образом, что 92-99% их конечных продуктов состояло из "нужной" зеркальной вариации молекул. Это значительно упростит и удешевит производство сырья для витаминов, пестицидов и фармацевтических препаратов, подытожили исследователи.