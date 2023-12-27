В РФ в 2024 году внедрят образовательную программу по работе с межпозвонковыми кейджами

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Программу повышения квалификации для врачей по использованию импортозамещающих межпозвонковых имплантов на основе 3D-печати внедрят в России к весне 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).

По информации пресс-службы, новая образовательная программа направлена на знакомство с отечественными печатными межпозвонковыми имплантами - кейджами. Длительность обучения составит 80 академических часов, на него пригласят нейрохирургов, травматологов и ортопедов из российских медицинских центров.

Ранее специалистов не обучали имплантации российскими кейджами, так как не было необходимости - на рынке доминировали импортные изделия.

"Участие медицинских работников в профессиональной образовательной программе позволит им лучше разобраться в особенностях и преимуществах российских изделий, сформировать доверие к отечественному продукту и необходимые навыки работы с аддитивными имплантатами в хирургической практике", - приводятся в сообщении слова директора по развитию бизнеса стартапа Pozvonoq Романа Обозянских.

Разработкой программы занимаются специалисты стартапа Pozvonoq Северо-Западного наноцентра и "Российского университета медицины Минздрава России" при поддержке ФИОП. В пресс-службе уточнили, что запустить программу сначала планируют в университете, занимающемся ее разработкой, далее в Приволжском исследовательском медицинском университете и Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена.

В сообщении отмечается, в России проводится порядка 10 тыс. операций в год с использованием межпозвонковых кейджей иностранного производства. Заведующий кафедрой нейрохирургии Российского университета медицины Минздрава России Олег Левченко выразил надежду, что по итогам реализации образовательной программы российские печатные импланты получат широкое практическое применение.

О межпозвонковых кейджах

Межпозвонковые кейджи широко используются при оперативном лечении пациентов с осложненной дегенеративной патологией позвоночника, когда требуется удаление деформированных межпозвонковых дисков. Во время операции поврежденный межпозвонковый диск замещается твердым кейджем с костной тканью, который удерживает один позвонок над другим на нужном расстоянии, фиксируя поврежденный сегмент позвоночника. Со временем позвонки срастаются между собой через отверстия кейджа в единый костный блок. При правильной установке и соблюдении корректного двигательного режима кейджи не требуют замены на протяжении всей жизни.