В России удвоили точность замеров структуры нейтрона и антинейтрона

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Физики из России удвоили точность замеров внутренней структуры нейтронов и антинейтронов на коллайдере ВЭПП-2000, что позволило им получить пока самые точные данные по устройству этих частиц и распределению электрического заряда внутри них. Об этом сообщила пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.

"Мы продолжаем процесс изучения электрон-позитронной аннигиляции в пару нейтрон-антинейтрон на коллайдере ВЭПП-2000. В последнем измерении мы примерно в четыре раза увеличили статистику - было зарегистрировано около 6 000 пар нейтронов-антинейтронов. Это, в свою очередь, повысило точность измерений структуры этих частиц и античастиц в два раза", - заявил главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН (Новосибирск) Сергей Середняков, чьи слова приводит пресс-служба института.

Почти все элементарные частицы состоят из небольших объектов, которые физики называют кварками и глюонами. Протоны, нейтроны и прочие частицы-барионы содержат в себе три кварка, а частицы из класса мезонов состоят из двух подобных компонентов, один из которых является антикварком, базовой составляющей антиматерии.

Ученых давно интересует то, как распределены кварки внутри барионов и мезонов и как они взаимодействуют с глюонами, еще одной составляющей элементарных частиц, а также с виртуальными парами кварков и антикварков, которые спонтанно возникают внутри реальных частиц и почти сразу же исчезают. Российские ученые много лет изучают характер распределения кварков и структуру нейтронов, используя электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-2000.

Столкновения этих позитронов и электронов периодически приводят к формированию нейтронов и антинейтронов, частота образования, направление движения и прочие свойства которых отражают то, как распределены кварки и глюоны внутри этих частиц. Уникальные особенности ВЭПП-2000 позволяют фиксировать свойства нейтронов и антинейтронов фактически в момент их рождения, что впервые позволило ученым получить первые достоверные данные такого рода в прошлом году.

За последующие месяцы работы ВЭПП-2000 набрал в четыре раза больше данных, чем в рамках первого измерения структуры нейтронов и антинейтронов. Это позволило физикам удвоить статистическую достоверность данных и сравнить их с информацией, которую получают их китайские коллеги, работающие с ускорителем BESIII. Эти данные хорошо согласуются, что дополнительно говорит в пользу достоверности замеров, подытожили ученые.