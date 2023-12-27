В Челябинске создали новые соединения для очистки воды от металлов-загрязнителей

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) синтезировали новые катализаторы, которые позволяют избавить воду от загрязнения продуктами нефтепереработки, металлами, лекарствами и другими токсичными элементами. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник вуза Анандкумар Мариаппан.

"Мы с коллегами в лаборатории "Высокоэнтропийные материалы" ЮУрГУ синтезировали катализаторы на основе высокоэнтропийного оксида. Эти два вещества позволяют эффективно очищать воду от чрезвычайно токсичных промышленных загрязнителей, в числе которых продукты нефтепереработки, красители, лекарства, хром, свинец, никель и другие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это оксиды (CeGdSmYZr)O2 и (CeGdHfPrZr)O2, в кристаллической решетке которых атомы пяти разных металлов, присутствующие в одинаковом или близком количестве. Они случайным образом чередуются на позициях решетки. Такая особенность строения и приводит к существенному искажению кристаллической структуры, появлению на поверхности нанокристаллов оксида разнообразных активных центров, на которых реализуется каталитическая реакция.

Южно-Уральский университет сфокусирован на междисциплинарных проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году он победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы", созданного для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту "Наука и университеты".