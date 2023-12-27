В России создали наночастицы, избирательно усиливающие радиотерапию рака

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Исследователи из России создали наночастицы на базе соединения фтора и церия, которые избирательным образом усиливают действие радиотерапии при облучении опухолей и при этом защищают от его действия здоровые клетки. Об этом сообщила пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино).

"Церий-содержащие наночастицы способны избирательно убивать опухолевые клетки при лучевой терапии, нарушая их деление, метаболизм и систему восстановления целостности ДНК. Мы можем получать наноматериалы с заданной биологической активностью, варьируя параметры синтеза ", - пояснил руководитель Лаборатории тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН Антон Попов, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые ИТЭБ РАН уже более 10 лет исследуют свойства различных наночастиц на базе церия и его соединений. За это время они разработали множество наноструктур, которые могут использоваться для защиты организма от действия ионизирующего излучения, а также для повышения качества и безопасности контрастирующих агентов для магнитно-резонансной томографии.

Недавно российские исследователи обнаружили, что наночастицы из фторида церия можно использовать для избирательного усиления действия радиотерапии на опухолевые клетки. Это связано с тем, что данные наноструктуры способны проникать в клетки рака и усиливать действие радиации на них, и при этом они почти не растворяются при введении в организм, что снижает их потенциальное токсическое действие на здоровые ткани.

Работу этих наночастиц ученые проверили на культурах здоровых стволовых клеток и клеток рака груди, которые исследователи обработали пучком рентгеновских лучей. Эти опыты показали, что наночастицы фторида церия усиливали действие рентгеновского излучения на опухолевые клетки и при этом одновременно снижали его негативное воздействие на здоровые клетки. Различия были связаны с неодинаковым микроокружением клеток и с особенностями в метаболизме клеток.

При этом ученые обнаружили, что характер действия наноструктур на опухолевые и здоровые клетки сильно зависел от того, какой энергией обладало рентгеновское излучение. Это необходимо учитывать как при последующий разработке наночастиц для избирательного уничтожения опухолей, так и при проведении терапии с применением подобных наноструктур, подытожили исследователи.