Разработанная в Росатоме медицинская система получила первый зарубежный сертификат

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Медицинская система "Тианокс" - инновационная разработка специалистов Росатома - получила первый зарубежный сертификат. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, использование уникальной установки одобрили регуляторы Белоруссии.

Уникальный медицинский аппарат "Тианокс", разработанный учеными и инженерами РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие ядерно-оружейного комплекса Росатома, город Саров, Нижегородская область) предназначен для производства и доставки газовой смеси, содержащей оксид азота, в дыхательный контур пациента и мониторинга концентрации оксида азота в дыхательной смеси, подаваемой пациенту. Аппарат производит оксид азота из окружающего воздуха непосредственно рядом с пациентом. Он может быть применен как для пациентов на ИВЛ, так и на самостоятельном дыхании. Более 200 аппаратов эксплуатируется в медицинских учреждениях, в первую очередь, в неонатальных больницах. Также установка может применяться в педиатрии, пульмонологии, кардиохирургии, трансплантологии и реабилитации, в том числе после COVID-19.

В настоящее время ВНИИЭФ выпускает 300 аппаратов "Тианокс" в год. Однако в конце ноября заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ член-корреспондент РАН Виктор Селемир сообщил отраслевой газете "Страна Росатом", что предприятие намерено со следующего года начать выпускать по 500 устройств, а когда в Сарове построят производственный комплекс - по 1-2 тыс.

Поставками "Тианокса" за рубеж занимается АО "Русатом РДС" (интегратор Росатома в области производства техники и электроники). В настоящее время подходит к концу регистрация аппарата в Узбекистане, в Мексике на стадии регистрации тестовые образцы. Получено разрешение на ввоз аппарата в Египет, там его планируют зарегистрировать не позже середины 2024 года.