В заповеднике "Пасвик" намерены расселять по рекам моллюска-жемчужницу

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Заповедник "Пасвик" в Мурманской области готов начать расселение по рекам исчезающих пресноводных моллюсков - европейских жемчужниц. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Большой научной экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

"Нами выявлена крупная популяция жемчужницы в бассейне реки Паз, которая абсолютно устойчива, самовоспроизводится и может быть местом, откуда пойдет ее искусственное расселение. Также найдены несколько рек, где выявлены сокращающиеся популяции жемчужницы. Выявлены и закартированы все пригодные места обитания, и мы готовим подачу заявления в Минприроды России для осуществления реинтродукции вида в заповеднике Пасвик, поскольку это единственный способ восстановить исчезнувшую еще до создания заповедника популяцию жемчужницы в основном русле и притоках реки Паз", - заявила директор заповедника Наталья Поликарпова, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, проект проводит заповедник в сотрудничестве с Кольской горно-металлургической компанией. Вид занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. В рамках проекта планируется создать центр реинтродукции европейской жемчужницы, который обеспечит управление проектом и мониторинг его результатов в будущем.

Большая научная экспедиция - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.