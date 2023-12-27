{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В заповеднике "Пасвик" намерены расселять по рекам моллюска-жемчужницу

Директор Наталья Поликарпова отметила, что планируется создание центра реинтродукции европейской жемчужницы, который обеспечит управление проектом и мониторинг его результатов в будущем

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Заповедник "Пасвик" в Мурманской области готов начать расселение по рекам исчезающих пресноводных моллюсков - европейских жемчужниц. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Большой научной экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

"Нами выявлена крупная популяция жемчужницы в бассейне реки Паз, которая абсолютно устойчива, самовоспроизводится и может быть местом, откуда пойдет ее искусственное расселение. Также найдены несколько рек, где выявлены сокращающиеся популяции жемчужницы. Выявлены и закартированы все пригодные места обитания, и мы готовим подачу заявления в Минприроды России для осуществления реинтродукции вида в заповеднике Пасвик, поскольку это единственный способ восстановить исчезнувшую еще до создания заповедника популяцию жемчужницы в основном русле и притоках реки Паз", - заявила директор заповедника Наталья Поликарпова, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, проект проводит заповедник в сотрудничестве с Кольской горно-металлургической компанией. Вид занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. В рамках проекта планируется создать центр реинтродукции европейской жемчужницы, который обеспечит управление проектом и мониторинг его результатов в будущем.

Большая научная экспедиция - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.

Теги
РоссияМурманская область
На комплексе "НИКА" получили рекордные параметры охлаждения тяжелых частиц
Электронное охлаждение пучка тяжелых ионов позволило увеличить вдвое скорость набора данных во время экспериментов по изучению плотной барионной материи на фиксированной мишени и получить новые экспериментальные данные
Читать полностью