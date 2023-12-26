На базе Новгородского госуниверситета намерены открыть кафедру "Радиоэлектронная борьба"

ТАСС, 26 декабря. Новгородское научно-производственное объединение "Квант", входящее в концерн "Радиоэлектронные технологии" Госкорпорации "Ростех", в 2024 году откроет специализированную кафедру "Радиоэлектронная борьба" (РЭБ) на базе Новгородского государственного университета. Об этом сообщило управление информационной политики администрации губернатора региона.

"Студенты будут изучать на кафедре конструирование бортовых и наземных устройств, систем радиоэлектронной борьбы, проектирование средств РЭБ против беспилотников, а также другие узкоспециализированные предметы", - говорится в сообщении.

Создание кафедры позволит разработать образовательную программу под интересы реального сектора экономики, конкретного предприятия. Это даст возможность вести расширенное преподавание по дисциплинам, представляющим практический интерес, отметил директор Института электронных и информационных систем НовГУ Владимир Шульцев. "Углубленное участие предприятий в образовательном процессе, в том числе кадровое и материально-техническое, дает им дополнительные возможности по подбору наиболее квалифицированных выпускников", - считает он.

В качестве преподавателей на кафедру приглашены сотрудники НПО "Квант", имеющие практический опыт в реализации современных проектов радиоэлектронной промышленности. На этом же предприятии студенты смогут проходить производственную практику.