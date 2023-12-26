В Кузбассе создали сеть дифференциальных геодезический станций

КЕМЕРОВО, 26 декабря. /ТАСС/. Кемеровский государственный университет (КемГУ) презентовал сеть дифференциальных геодезических станций (СДГС) для измерений координат на всей территории Кузбасса. Эта система необходима для проведения более точных расчетов в геодезии, картографии, кадастровых, строительных и маркшейдерских работах, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В декабре текущего года завершился последний этап монтажных работ по проекту создания самой крупной в Кемеровской области - Кузбассе сети дифференциальных геодезических станций "Кузбасс". Благодаря наличию 36 станций СДГС "Кузбасс" охватывает большую территорию и позволяет специалистам выполнять измерения с одинаковой точностью и в единой системе координат на всей территории Кузбасса. Личный кабинет с возможностью онлайн-оплаты позволяет получать данные максимально оперативно из любой точки России", - рассказали в вузе.

Специальные пункты могут принимать сигналы современных спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou), которые затем с помощью специальных алгоритмов обрабатываются в специализированном ПО с точностью до 1 см. Эта система позволяет оперативно получать данные для проведения высокоточных геодезических измерений.

Уточняется, что сетью могут воспользоваться также работники сельского хозяйства для позиционирования и управления сельскохозяйственной техникой или строители при проектно-изыскательских работах. Также СДГС позволяет мониторить состояние взлетно-посадочных полос в аэропортах. Разработчики уверяют, что доступ к сети возможен в любое время и при любых погодных условиях.