В НИУ "МЭИ" разработали ПО для эффективной работы низкотемпературных турбин

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета "МЭИ" разработали программное обеспечение (ПО) для турбин, понижающих давление газа с целью снижения его температуры и получения энергии. Новое ПО повысит эффективность турбин и снизит потери на установках, сообщили в пресс-службе вуза.

"Программное обеспечение, над которым работали наши ученые, имеет большой вес в различных областях науки и техники. К примеру, применение такой разработки во многом упрощает работу по проектированию газораспределительных станций и позволяет быстро определять на них режим работы турбодетандера (турбинная машина, которая понижает давление газа с целью снижения его температуры, что позволяет получать энергию - прим. ТАСС). При помощи нового ПО работа турбин станет более эффективной и избавит установки от больших потерь", - приводятся в сообщении слова ректора НИУ "МЭИ" Николая Рогалева.

Отмечается, что программный комплекс состоит из двух модулей, где первый отвечает за быстрое построение элементов ступени радиальных турбомашин для последующего прототипирования, а второй позволяет строить карту эффективности турбин в широком диапазоне исходных данных.

Программные модули разработаны, апробированы и зарегистрированы под руководством доцента кафедры низких температур НИУ "МЭИ" Арсения Ястребова в рамках проекта Российского научного фонда.