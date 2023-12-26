В Петербурге ускорили оценку производительности нефтяных скважин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Ученые научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали специальное ПО, которое позволяет исследовать пласт и оценить производительность нефтяных скважин всего за два-три часа вместо нескольких дней. Разработка уже готова к использованию на нефтяных скважинах, а при доработке ее можно будет применить и к газовым, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Для того, чтобы узнать потенциальную производительность скважины, пласт, в котором она расположена, нужно исследовать. Обычно сложные расчеты занимают несколько дней, но ученые питерского Политеха смогли разработать программное обеспечение, которое справляется с задачей за несколько часов за счет использования аналитических и численных моделей. В среднем расчет давления на год вперед в неоднородном пласте с пятью скважинами занимает теперь всего два-три часа", - рассказали в пресс-службе.

Основной параметр, который благодаря новому ПО высчитывается в разы быстрее, - это давление. Разработка позволяет моделировать различные варианты и в ускоренном режиме проводить расчеты по заданным формулам. Кроме того, ПО способно вычислять матрицу взаимной продуктивности, то есть влияние скважин друг на друга - это еще один фактор, который важно учитывать при нефтедобыче, так как изменение давления в одной скважине влечет за собой изменения и в других.

"Проблема медленных численных расчетов широко известна в любой отрасли, связанной с моделированием различных процессов. Невозможно недооценить значимость аналитических моделей, обладающих высокой скоростью расчета. В нашей модели учитывается численная поправка к аналитическому решению, что позволяет существенно ускорить вычисления и быстро оценить режимы работы скважин", - отметил сотрудник Научного центра мирового уровня СПбПУ Илья Порошин.

В пресс-службе Минобрнауки РФ добавили, что разработанную модель планируют внедрить на нефтяных и газовых месторождениях "Газпром нефть" и в других нефтедобывающих компаниях. Научная работа проведена по национальному проекту "Наука и университеты".