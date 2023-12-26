На Ставрополье создали Центр агробиотехнологий

СТАВРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Центр агробиотехнологий создали на базе Ставропольского государственного аграрного университета, сообщили журналистам в пресс-центре вуза.

"Центр агробиотехнологий представляет собой инновационный научно-исследовательский комплекс на 1,5 тыс. кв. метров. На этой площади расположено семь лабораторий, часть из которых не имеет аналогов ни в ЮФО, ни в СКФО. В их числе лаборатория ПЦР-диагностики растений, созданная совместно с ИБХ РАН, лаборатория почвенной микробиологии, а также уникальные лаборатории агрохимического анализа и фитосанитарного мониторинга", - говорится в сообщении.

На создание центра направили порядка 200 млн рублей, часть средств составил грант по программе поддержке университетов "Приоритет-2030". Центр агробиотехнологий позволит выполнять около 300 исследований с участием ученых восьми ведущих научных центров России.

"Основные направления работы - биотехнологии, питомниководство, микробиология, селекция, биологизация земледелия. <…> Многие исследования абсолютно уникальны для нашего региона, и всего юга. Раньше предпринимателям приходилось обращаться в Москву и Санкт-Петербург", - прокомментировал в Telegram-канале ректор вуза Владимир Ситников.

Он добавил, что у центра насчитывается 220 стратегических партнеров. На основе комплексного анализа почвы и растительных образцов ученые и исследователи помогут сельскохозяйственным производителям повысить эффективность работы.