В ТГУ впервые в мире смогли повысить уровень протеинов в червях и улитках

ТОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Изменить состав биомассы беспозвоночных, повысив содержание питательных веществ, протеина и жизненно важных минералов, впервые в мире смогли биологи Томского государственного университета (ТГУ). Это открывает возможности для развития в России ферм беспозвоночных - для пищевой и фармацевтической промышленности, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Мраморные тараканы, домовые сверчки, гигантские ахатины и красные калифорнийские черви традиционно разводят в мире в качестве корма для животных, приготовления деликатесных блюд или утилизации органических отходов. Увеличение уровня витаминов и протеинов позволит развивать в России культивирование беспозвоночных для использования в пищевой и фармацевтической промышленности. Исследование поддержано Российским научным фондом.

"Ученые БИ ТГУ в рамках экспериментальных исследований изменили содержание белка, витаминов и минералов у беспозвоночных животных, выращиваемых для изготовления пищевых добавок. Такие результаты получены впервые в мире. В частности, удалось увеличить содержание витамина С, витаминов группы B, витамина К, йода, цинка, железа и других полезных элементов. При этом сырье, выращенное для производства пищевых добавок, очень экологично, тяжелые металлы, которые присутствуют в воде и почве, определяются в нем в крайне малых значениях", - сказано в сообщении.

По словам руководителя проекта, завкафедрой зоологии беспозвоночных животных БИ ТГУ Анастасии Симаковой, ученым удалось повысить уровень витамина С у дождевых червей в 1,6 раз, также значительно увеличилось содержание витаминов группы B, в частности, уровень В7 вырос в два раза и почти достиг суточной нормы для человека. Витамины B6, B7 и B12 наиболее существенно повысились у сверчков, уровень B2, B3, B9 более всего вырос у улиток ахатин.

С помощью обогащенного питания беспозвоночных биологам удалось увеличить содержание таких жизненно важных минералов, как железо, селен, цинк, магний, калий, фосфор, кальций, йод и медь. У ахатин больше всего возросло содержание йода - в 4,3 раза, у тараканов значительно повысилось содержание магния в 5,6 раза, в 2,5 раза хлора и свинца, в два раза - йода и железа, у червей поднялся уровень железа, селена, цинка, йода, у сверчков - наиболее заметен рост концентрации железа, цинка и фосфора.

"В ходе эксперимента нам удалось значительно повысить содержание белка в биомассе тараканов - более чем в два раза и у червей в 1,2 раза. Таким образом, содержание главного полезного вещества биомассы беспозвоночных - белка вполне поддается корректировке и увеличению до необходимых значений. <…> Питательную ценность биомассы можно еще повысить за счет отбора и выведения новых линий "одомашненных" беспозвоночных, способных накапливать повышенное содержание белка и других нутриентов", - приводятся слова Симаковой.