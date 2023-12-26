В МАИ разработали дрон для поиска повреждений подземных кабелей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) и Военной академии Ракетных войск стратегического назначения разработали технологию, позволяющую с помощью беспилотного летательного аппарата находить повреждения подземных линий электропередачи. Проект прошел экспериментальную отработку, сообщили ТАСС в пресс-службе МАИ.

"На поврежденную заглубленную кабельную линию электропередачи подается ток повышенной частоты - 1 024 кГц. Далее оператор поднимает беспилотный летательный аппарат над линией и фиксирует значение индукционного наведенного поля на определенной высоте. Этот параметр используется для точного следования аппарата вдоль кабеля. Достигнув места, в котором значение будет в десятки раз превышать изначальное, аппарат подаст сигнал оператору о наличии неисправности и сбросит на землю специальный светодиодный маячок, оснащенный GPS-меткой для удобства аварийных служб", - рассказал преподаватель Военного учебного центра при МАИ Валерий Спирягин, чьи слова приводятся в сообщении.

При этом технология подходит для обнаружения короткого замыкания или нарушения целостности изоляции кабеля. Она поможет заранее предсказывать аварийные ситуации, выявляя дефекты на ранней стадии, и сократить затраты на их устранение, а также продлить срок эксплуатации кабельных линий за счет планирования ремонтных работ. Технология в настоящее время опробована на одном из объектов в Ивановской области. В дальнейшем разработчики рассчитывают на масштабирование проекта и его внедрение в энергетике.