СамГМУ поставил разработанную "умную" одежду в Санкт-Петербург и Калининград

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) осуществил первые поставки разработанной учеными "умной" одежды, которая оснащена датчиками для контроля и анализа физической активности. Ее будут носить баскетболисты и лучники в Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

Авторами разработки MioBody стали ученые Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" на базе СамГМУ. Первые комплекты направлены в Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (Калининград) и ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (Санкт-Петербург).

"Первые комплекты разработанной в СамГМУ "умной" одежды будут применяться для работы с профессиональными спортсменами, занимающимися баскетболом и стрельбой из лука. В процессе выполнения спортивных упражнений данные электромиографических датчиков, вшитых в одежду, будут записываться и анализироваться. На основе полученных результатов будут разработаны соответствующие методики тренировок и рекомендации для проведения упражнений в тренировочном процессе с учетом специфики каждого вида спорта", - приводит пресс-служба фонда слова директора Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ Алексея Комягина.

Авторы ведут переговоры с представителями спортивных организаций, развивающих бег и пятиборье. Разработкой также заинтересовался ряд зарубежных организаций, представляющих Белоруссию, Турцию, Индию и Иран.

Руководитель лаборатории Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ Виктор Казанцев, в свою очередь, отметил перспективы применения одежды с электромиографическими датчиками в цикличных видах спорта, где техника играет ключевую роль.

О проекте

MioBody - это диагностический комплекс, оценивающий работу мышц. Он включает в себя спортивную компрессионную одежду, электромиографические датчики и устройства обратной связи (вибромоторы). Датчики измеряют силу напряжения мышц во время тренировки и передают информацию на смартфон. Специальный софт преобразует данные в понятные графики и визуализацию сигналов на экране. Вибромоторы сигнализируют пользователю о неправильной технике выполнения упражнения.