Российские ученые создали стимулирующий иммунитет онколитический вирус

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Исследователи из России создали новый онколитический препарат на базе вируса VSV, который не только уничтожает раковые клетки, но и также стимулирует иммунитет активнее бороться с опухолью. Этот вирус значительным образом замедлил рост имплантированных опухолей в организме мышей и продлил жизнь, пишут исследователи в статье в научном издании International Journal of Molecular Sciences.

"Вирус VSV имеет массу преимуществ - к нему обычно отсутствует иммунитет, его геном легко редактировать и при этом он способен быстро расти в большом числе типов клеток. Кроме того, его можно использовать для доставки в опухоль молекул, стимулирующих иммунитет. Для демонстрации этого мы создали вирус, который способствует выработке двух подобных веществ, IL-12 и GM-CSF", - говорится в исследовании.

Онколитические вирусы представляют собой специальным образом модифицированные патогены, которые преимущественно заражают и убивают раковые клетки. За последние два десятилетия регулирующие органы в нескольких странах ЕС, а также в США и Китае одобрили несколько подобных препаратов, которые используются для лечения самых агрессивных и трудно оперируемых новообразований, в том числе рака кожи и опухолей головы и шеи.

Группа биологов под руководством Александра Карабельского, руководителя направления "Генная терапия" научного центра трансляционной медицины Университета "Сириус", задумалась о том, можно ли повысить эффективность таких вирусов, если модифицировать их так, что они будут дополнительно стимулировать иммунитет и заставлять активнее бороться с опухолью.

Улучшенная вирусная терапия опухолей

Так, ученые модифицировали геном вируса VSV таким образом, что он не только активно уничтожал опухолевые клетки, но и заставлял их вырабатывать большие количества белков IL-12 и GM-CSF. Они представляют собой сигнальные молекулы иммунной системы, которые повышают активность как врожденной, так и приобретенной формы иммунитета, а также ускоряют созревание дендритных клеток, отвечающих за борьбу с опухолями.

Ученые ввели подготовленную ими вариацию VSV внутрь опухолей в теле мышей, в чье тело были внедрены культуры клеток одной из самых агрессивных форм меланомы, рака кожи, и проследили за тем, как новый онколитический вирус повлиял на рост опухоли. Аналогичным образом исследователи изучили то, как на формирование новообразований влияли культуры вируса VSV, не обладавшего иммуностимулирующими модификациями, а также проследили за ростом опухолей в теле мышей из контрольной группы.

Проведенные биологами наблюдения указали на то, что обе вариации вируса VSV значительным образом (на 36-40%) замедляли рост опухолей, благодаря чему получившие их мыши в среднем прожили на несколько дней дольше, чем особи из контрольной группы. При этом стимуляция иммунитета дополнительно повысила выживаемость грызунов, что указывает на положительный эффект от его точечной активации внутри опухолей.

В ближайшее время ученые планируют проверить то, повысится ли эффективность лечения при многократном введении онколитического вируса в опухоли и при повышении дозы вирусных частиц. Кроме того, исследователи изучат то, будет ли комбинированная форма белков IL-12 и GM-CSF действовать на иммунитет сильнее, чем каждая из молекул по отдельности.