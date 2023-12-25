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Научные фонды России и Ирана подвели итоги первого совместного конкурса грантов

В частности, исследования российских и иранских ученых будут нацелены на создание новых катализаторов и материалов для фотонных технологий, изучение механизмов развития ожирения и болезни Альцгеймера, рассказали в пресс-службе РНФ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) и Иранский национальный научный фонд (INSF) подвели итоги первого совместного конкурса в области международных исследовательских проектов, в рамках которого 15 проектов российских и иранских ученых получили поддержку фондов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба РНФ.

Совместные исследования российских и иранских ученых будут нацелены на создание новых катализаторов и материалов для фотонных технологий, изучение биоразнообразия и экологической обстановки в Каспийском море и впадающих в него реках, изучение механизмов развития ожирения и болезни Альцгеймера, а также на разработку новых методов комбинированной терапии и диагностики болезней.

"По итогам конкурса по приоритетному направлению деятельности РНФ "Проведение фундаментальных и поисковых научных исследований международными научными коллективами" поддержку получат 15 проектов. Размер одного гранта со стороны РНФ составит от 4 до 7 млн рублей ежегодно, а сами научные проекты планируются к реализации в 2024-2026 годах", - говорится в сообщении.

Первый совместный публичный конкурс INSF и РНФ был официально запущен в конце июня 2023 года. В его рамках научные фонды России и Ирана поддерживают совместные исследования российских и иранских научных коллективов, связанные с химией, науками о материалах, биологией и фундаментальной медициной. Сегодня представители INSF и РНФ завершили подведение итогов конкурса и огласили список из 15 победителей.

В их число вошли материаловеды из Ширазского университета и Уфимского университета науки и технологий, физики из Университета ИТМО (Санкт-Петербург) и Университета Курдистана (Сенендедж), молекулярные биологи из МГУ и Тегеранского университета, исследователи из Института океанологии РАН и Иранского национального института океанографии и наук об атмосфере.

О научных фондах

Российский научный фонд финансирует научные, научно-технические, опытно-конструкторские и технологические проекты. Фонд учрежден по инициативе президента РФ в 2013 г., с тех пор поддержано более 60 тыс. российских ученых.

Иранский национальный научный фонд - крупнейший спонсор фундаментальных исследований в Иране. Ежегодно финансирует около тысячи исследовательских проектов.

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