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В Денисовой пещере на Алтае обнаружили диадему возрастом 40 тыс. лет

Удлиненные бусины и подвески изготовлены из поделочного камня, раковин, костей и зубов животных, бивня мамонта
Денисова пещера Nastya Smirnova RF/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Денисова пещера
© Nastya Smirnova RF/Shutterstock/FOTODOM

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Ископаемые украшения возрастом примерно 40 тыс. лет обнаружены археологами в Денисовой пещере на Алтае. Удлиненные бусины и подвески изготовлены из поделочного камня, раковин, костей и зубов животных, бивня мамонта, сообщил на научной сессии Института археологии и этнографии СО РАН старший научный сотрудник института Максим Козликин.

"Обнаружена впервые диадема фрагментированная, изготовленная из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего. Такой материал для изготовления таких предметов отмечен впервые", - сказал Козликин.

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Он также уточнил, что украшения обнаружены в том же слое пещеры, что и зуб денисовца.

Денисовцы (Denisovans) - это сестринский вид по отношению к неандертальцам - их эволюционное расхождение началось примерно 640 тыс. лет назад.

Ранее были известны останки всего трех денисовцев - девочки и двух мужчин. Кроме фаланги это зуб из того же слоя, а также три коренных зуба (моляра) из разных слоев, найденных в 1984 году и датированных в промежутке 60-120 тыс. лет назад.

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