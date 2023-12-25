Потепление лета может привести к исчезновению дальневосточной ели в долинах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские ученые считают, что площадь посадок аянской ели, одного из главных промышленных видов хвойных деревьев на Дальнем Востоке, может значительно сократиться в низменных участках Сихотэ-Алиня в результате роста температур и уровня осадков в летние месяцы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Ученые пришли к выводу, что для распространения дальневосточной ели в первую очередь окажется важно то, в какой именно сезон произойдет потепление климата. Если оно наиболее сильно проявится летом, то нижняя граница распространения ели сдвинется в более высокие участки горной системы, более 500 м над уровнем моря, поскольку там температуры и влажность останутся ниже, чем в долинах", - говорится в сообщении.

К этому выводу пришла группа российских исследователей под руководством старшего научного сотрудника ФИЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН (Владивосток) Ольги Ухваткиной при изучении того, как колебания климата в последние два-три столетия влияли на рост аянской ели (Picea jezoensis), произрастающей на южных склонах Сихотэ-Алиня.

Для получения подобных сведений ученые совершили несколько экспедиций в восемь различных регионов гор, расположенных на высотах от 460 м до 1026 м над уровнем моря. В каждом из этих уголков Сихотэ-Алиня ученые извлекли из стволов Picea jezoensis образцы годичных колец, а также всесторонне изучили те условия, в которых сейчас произрастают местные посадки ели аянской.

Последующий анализ и сравнение этих замеров показало, что посадки дальневосточной ели значительно быстрее увеличивали свою биомассу и быстрее росли в летние месяцы года, если они произрастали на большой высоте и на крутых склонах гор, откуда вода быстро стекает в сторону подножий Сихотэ-Алиня. Как отмечают ученые, это говорит о том, что аянская ель приспособлена к жизни в холодном и относительно сухом климате, в результате чего она плохо переносит летнее тепло и высокий уровень осадков.

И то, и другое может значительным образом вырасти на Дальнем Востоке в результате дальнейшего усиления глобального потепления, в результате чего площадь посадок Picea jezoensis может заметно сократиться в долинах и на низинных участках склонов Сихотэ-Алиня. Это, как отмечают Ухваткина и ее коллеги, необходимо учитывать при коммерческой эксплуатации посадок дальневосточной ели и при проработке мер, нацеленных на сохранение этих хвойных деревьев.