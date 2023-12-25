В России создали щадящий подход для изучения радиационного дерматита

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские медики и физики разработали подход, позволяющий с минимальным вредом для здоровья мышей использовать этих животных для изучения механизмов развития и проверки препаратов для лечения радиационного дерматита, самой распространенной формы повреждений кожи при лучевой терапии. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Наш подход позволит тестировать препараты для лечения и профилактики радиационного дерматита, не нанося значительного вреда здоровью лабораторных животных. В дальнейшем мы планируем провести исследования на разных линиях мышей, чтобы определить их радиочувствительность и проверить полученную модель", - заявила руководитель лаборатории изотопных исследований Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино) Нелли Попова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Почти все пациенты, проходящие курс радиотерапии при лечении злокачественных опухолей, страдают от радиационного дерматита. Так ученые называют характерное повреждение кожи, которое возникает после ее длительного облучения ионизирующим излучением. В большинстве случаев развитие радиационного дерматита приводит к появлению экземы, однако иногда возникают и более опасные осложнения, в том числе истончение кожи и кровоточащие нарывы.

Исследоватил разработали подход, который позволяет вызывать аналог радиационного дерматита у подопытных мышей при помощи относительно небольших доз протонного облучения, которые несут минимальную угрозу для жизни и здоровья животных. Ученым удалось достичь этого благодаря использованию специальной линзы из органического стекла, которая меняла свойства протонов таким образом, что они оказывали максимальное воздействие на ткани, расположенные на глубине в 1,2 мм от поверхностью кожи.

Последующие опыты и наблюдения показали, что в результате облучения протонами у грызунов быстро развивался радиационный дерматит, всего через 7-11 дней после данной процедуры. При этом мыши не теряли вес и не проявляли других признаков того, что облучение негативно повлияло на работу других органов тела животных, в том числе их кровеносной системы и иммунитета. Это позволяет ученым использовать таких грызунов для максимально достоверного изучения механизмов появления радиационных повреждений кожи.

Кроме того, таких мышей можно использовать для проверки работы различных препаратов для лечения и профилактики радиационного дерматита, а также различных терапий этой болезни. В частности, ученые планируют в ближайшее время использовать этих животных для тестов разработанных российскими биофизиками наноматериалов для лечения радиационного дерматита.