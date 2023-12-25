Созданы инновационные детекторы для физики высоких энергий

ТОМСК, 25 декабря. /ТАСС/. Опытные детекторы рентгеновского излучения с инновационными сенсорами, которые могут использоваться в экспериментальной физике высоких энергий, медицине и пищевой промышленности, разработали ученые Томского государственного университета (ТГУ) и Сибирского химического комбината (АО "СХК", предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ"). Детекторы успешно прошли испытания, сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые центра "Перспективные технологии в микроэлектронике" ТГУ по заказу АО "СХК" разработали и изготовили опытные детекторы рентгеновского излучения с инновационными сенсорами на основе арсенида галлия, компенсированного хромом. В рамках научно-исследовательского проекта, выполняемого по заказу АО "ТВЭЛ", Сибирский химический комбинат выступил в роли заказчика и оператора проекта по изготовлению опытных образцов многоэлементных детекторов рентгеновского излучения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что детекторы могут использоваться в экспериментальной физике высоких энергий, в системах формирования цифрового цветового изображения в рентгеновских и гамма-лучах. Области применения - медицина, досмотровое оборудование, пищевая промышленность, исследования в рамках проектов мегасайенс.

"Испытания опытных образцов детекторов показали выдающиеся результаты и превзошли все ожидания: на рентгеновских снимках удалось увидеть то, чего раньше не могли увидеть в принципе. Пространственное и плотностное разрешение оборудования кратно превзошло уровень в существующих детекторах, что позволит в перспективе проводить обследования с более высоким уровнем детализации, недоступной на стандартном уровне", - приводятся в сообщении слова замгендиректора АО "СХК" по выводу из эксплуатации и приоритетным направлениям деятельности Андрея Галата.

В сообщении уточняется, что применение в медицине позволит визуализировать и идентифицировать различные типы тканей в зависимости от плотности и органического состава образующих их веществ (кости, мышцы, жировая ткань, прочие включения). Дополнительное преимущество - снижение уровня радиации, полученной пациентом при рентгенографическом обследовании. Применение в сфере безопасности предоставит возможность использовать более высокие характеристики для обнаружения объектов, а также позволит уменьшить время проведения досмотра за счет более высокой чувствительности детекторов.

Теперь перед специалистами стоит задача по отработке серийной технологии производства детекторов, закрывающих конкретные потребности промышленности, медицины и проектов мегасайенс.