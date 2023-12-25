Философ Черняев считает необоснованными причины своего увольнения из ИФ РАН

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Философ Анатолий Черняев, уволенный из Института философии Российской академии наук (ИФ РАН), считает, что заявления руководства научного учреждения о причинах такого решения не соответствуют действительности. Как он заявил ТАСС, увольнение не может быть объяснено простым истечением срока трудового договора.

Информация об увольнении ведущего научного сотрудника Черняева из ИФ РАН появилась во многих соцсетях и Telegram-каналах в воскресенье вечером и вызвала широкий резонанс. Многие блогеры сочли, что Черняев пострадал за свои политические взгляды, причем патриотические. На сайте института помещено разъяснение, в котором говорится, что у Черняева истек срок трехлетнего контракта и что в течение этих трех лет он "не проявил никакого интереса" к работе института и сектора истории русской философии, в котором числился.

"Утверждение, что якобы "желания продлить контракт не последовало со стороны Черняева", не соответствует действительности. <…> Я планировал принимать участие в следующем конкурсе на замещение занимаемой мною должности и готовился к этому: у меня был выполнен план работы, мне было что предъявить конкурсной комиссии", - рассказал Черняев.

По словам ученого, он исходил из стандартной практики, в соответствии с которой конкурс должен быть объявлен за две недели до истечения срока контракта. "Но этого не произошло. Конкурс объявлен не был, и я был уволен в одностороннем порядке", - подчеркнул философ.

Черняев также возразил против слов руководства, что именно институт послал его в командировку в Донбасс в 2022 году. "Институт не давал мне такого задания и не оплачивал мои командировочные расходы", - заметил ученый. В Донбасс, как сообщил Черняев, он был приглашен на конференцию "Философия на линии фронта" Донецким высшим командным военным училищем.

Кандидат философских наук Анатолий Черняев с 2016 года занимал должность ведущего научного сотрудника ИФ РАН. С 22 декабря по 20 декабря 2021 года он исполнял обязанности врио директора института.