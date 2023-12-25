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В России создали сайт профессиональных знакомств для ученых

Приложение поможет ученым в поиске научного руководителя или специалиста в команду проекта
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали приложение для развития профессиональных контактов в научной сфере, помогающее ученым в поиске научного руководителя или специалиста в команду проекта. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Периодически перед учеными встает задача найти научного руководителя, коллегу для совместного проекта или оппонента для защиты диссертации. Однако это непросто из-за отсутствия подходящих инструментов и закрытости научного сообщества. Чтобы решить данную проблему, исследователи из ПНИПУ создали уникальную систему, анализирующую цифровой след российских ученых - их публикации. Она поможет найти <…> [коллег для совместной работы] среди научных деятелей и подскажет, как быстро с <…> [ними] связаться", - сообщили в ПНИПУ.

Поиск деловых контактов в научной сфере требует детального изучения публикаций о результатах исследований с участием того или иного специалиста. При этом некоторые из них работают в тесных коллективах и годами не выходят за их рамки, поэтому прямые контакты для связи с такими специалистами найти сложно. Веб-приложение, созданное в ПНИПУ, представляет собой систему, которая с помощью технологий искусственного интеллекта сравнивает публикации, книги и материалы конференций, содержащие ключевые слова и ссылки, и анализирует степень близости деятельности ученых и автора запроса.

Приложение не только делится информацией о профиле работы ученых, но и подсказывает, как с ними связаться. Система создает схему, отражающую связи между исследователями и общих знакомых. Используемая приложением база данных включает информацию о более чем 500 вузах и научных организациях РФ. На следующих этапах базу планируется расширить за счет данных об ученых и организациях других стран.

"Мы планируем распространять систему в двух вариантах: открытом и закрытом. Найти ее можно будет прямо через браузер, для доступа к платным функциям потребуется авторизация. Закрытая версия будет иметь расширенный функционал (например, возможность построения карты компетенций ученых и образовательных учреждений), позволит проводить более качественный поиск за счет гибкой системы фильтров", - уточняет аспирант кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики, руководитель группы молодежного проектно-технологического бюро передовой инженерной школы "Высшая школа авиационного двигателестроения" ПНИПУ Вадим Данелян, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отмечают в вузе, в России нет аналогов системы, а зарубежные инструменты обычно предлагают пользователям статьи на выбранную тему или анонсы предстоящих конференций. Разработка позволит ускорить поиск специалистов для научных работ.

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