Усовершенствованы механизмы для развития квантовых оптических сетей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты центра квантовых технологий Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова нашли новые эффективные способы генерации произвольных двухкубитных перепутанных состояний, необходимые для создания квантовых оптических сетей и компьютеров, сообщила пресс-служба вуза.

"Ученые обнаружили, что ранее известные методы генерации таких состояний были далеки от возможного предела эффективности, и в результате исследований были предложены новые методы их получения. Они необходимы для создания оптических квантовых компьютеров и для построения квантовых оптических сетей", - говорится в сообщении.

Практическое применение квантовых алгоритмов во многих случаях требует генерации специальных перепутанных состояний. От ее эффективности зависит сама возможность построения квантовой сети, поясняют авторы. При этом пределы возможностей линейно-оптических методов и соответствующих оптических схем для более широкого класса таких состояний ранее не исследовались. Выводы авторов могут говорить о том, что для построения, к примеру, квантового компьютера понадобится меньше физических ресурсов - источников фотонов, интерферометров и детекторов, что приближает создание полноценного квантового компьютера, уточнили в МГУ.

"Результаты нашей работы могут найти применение в более совершенных архитектурах оптических квантовых компьютеров и в квантовых сетях", - считает соавтор работы, старший научный сотрудник центра квантовых технологий МГУ и Южно-Уральского государственного университета Михаил Сайгин, слова которого приводит пресс-служба университета.

Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review Applied.