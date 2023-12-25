Экспедиция СО РАН намерена изучить промышленное загрязнение по генам растений

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по исследованию биоразнообразия на Кольском полуострове, Таймыре и в Забайкалье намерена в 2024 году провести изучение размеров промышленного загрязнения исходя из величины генома произрастающих на местности растений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.

"Предложение, которое мы бы хотели реализовать в следующем году, это оценка уровня загрязнения с помощью цитогенетических подходов, в частности, изучение параметров размера генома. Существует гипотеза ограничения большого генома: в частности, хорошо проверено у растений, что виды, обладающие большим геномом, избегают мест обитания с повышенным загрязнением. В то время как виды с небольшим геномом, наоборот, стремятся к увеличению мест обитания на участках с загрязнением", - заявил заведующий лабораторией экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Евгений Зибзеев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, благодаря этому методу можно получить хороший индикатор загрязнения местности.

Большая научная экспедиция - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.