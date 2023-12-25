Земля максимально приблизится к Солнцу 3 января

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Видимый диаметр Солнца 3 января будет максимальным в 2024 году из-за того, что Земля окажется в ближайшей к нему точке своей орбиты. Диск Солнца будет выглядеть на 3% крупнее, чем в начале июля, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Расстояние между планетами в этот день составит 147 098 988 км (0,983296 а.е.).

"В среду, 3 января 2024 года, в 03:38 мск Земля окажется в перигелии - самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. В этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году. <...> Диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально", - уточнили астрономы.

Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км/с. Полный круг она делает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Ближайшая к Солнцу точка орбиты нашей планеты называется перигелием, Земля проходит ее в январе. В этот момент расстояние между этими космическими телами сокращается и составляет более 147 млн км. При этом афелия - самой дальней от Солнца точки орбиты - Земля достигает в начале июля. Дистанция между ними в это время превышает 152 млн км.

"Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах. Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутима на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода. Однако если их сравнить, то [3 января он выглядит] на 3% больше", - пояснили в планетарии.