Создана программа для сбора данных о творческом потенциале

ТАСС, 23 декабря. Психологи Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова разработали компьютерную программу на основе модернизированной классической головоломки для исследования творческого потенциала как в онлайн-, так и в офлайн-режимах, сообщил ТАСС руководитель научно-образовательной лаборатории когнитивных исследований вуза Сергей Коровкин.

"Наша цель - дать толчок к исследованию феномена головоломки "девяти точек" и развитию психологической науки в направлении изучения нестандартных решений. Программа имеет широкий функционал, она способна изменять параметры эксперимента, например размер и положение точек, запоминает траекторию линий при каждой попытке испытуемого решить задачу. Главное - она способна работать в Сети, в обычном браузере на сервисе для проведения онлайн-экспериментов, что ускоряет и упрощает процесс сбора данных", - сказал Коровкин.

Как отметил руководитель научно-образовательной лаборатории когнитивных исследований, инструмент с модернизированной классической головоломкой "девять точек", разработанный при поддержке программы "Приоритет 2030" и зарегистрированный в реестрах Роспатента, поможет экспериментаторам проводить серии опытов по изучению творческого потенциала как онлайн, так и офлайн. Среди главных задач продукта - помочь специалистам достичь глубокого научного понимания творческих процессов, что откроет возможности не только для обучения креативности, но и для создания компьютерных архитектур, способных к поиску творческих решений. При этом разработка ученых Демидовского университета работает быстрее аналогов и оптимально совмещается с приложениями для дальнейшего анализа собранной информации, например созданного в РАНХиГС.

"Задача "соединить девять точек четырьмя прямыми линиями, не отрывая руки", несмотря на простоту ее решения, зачастую вызывает у людей сложности. Задача обрела популярность, однако процент ее выполнения остается низким, в частности из-за того, что испытуемые не желают продолжать чертить линию за пределами "фигуры", подсознательно устанавливая самим себе несуществующие границы и правила", - добавили в пресс-службе вуза.