Научное судно РФ подготовило площадку для углеродного полигона в Финском заливе

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Академик Борис Петров" завершило 15-дневную экспедицию по проведению подготовительных работ к развертыванию в Финском заливе климатического полигона по изучению углерода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института океанологии РАН.

"Финальная экспедиция этого года была посвящена изучению карбонового полигона в Юго-Восточной Балтике и выполнению пилотных подготовительных работ для развертывания карбонового полигона в Финском заливе. Кроме того, в ходе экспедиции ученые получили новые данные по состоянию и динамике природных комплексов и донных ландшафтов Балтийского моря, изучили модели распространения углеводородных газов в воде и донных осадках, исследовали осенне-зимние особенности гидролого-гидрохимических процессов. Заключительный рейс этого года прошел на борту научно-исследовательского судна "Академик Борис Петров". 15-дневная экспедиция завершилась 23 декабря", - говорится в сообщении.

Также в ходе экспедиции ученые выполнили океанологическую съемку на полигоне с целью изучения баланса углерода как одного из основных парниковых газов. При этом проводимые в Юго-Восточной Балтике исследования будут использованы для выявления схожих и отличных закономерностей морской площадки находящегося в разработке карбонового полигона "Ладога" в российской части Финского залива.

Морская площадка Калининградского карбонового полигона действует в Юго-Восточной Балтике с 2021 года в рамках пилотного проекта Министерства науки и высшего образования России. Данные мониторинговые площадки создаются при участии ведущих научных организаций страны для борьбы с изменением климата и сокращения выбросов парниковых газов.

С инициативой создания карбонового полигона "Ладога" в Ленобласти в конце 2021 года выступил СПбГУ, эту идею поддержали в Главной геофизической обсерватории и выразили готовность предоставить земельный участок общей площадью 150 га, а также научную и хозяйственную инфраструктуру для обеспечения работы карбонового полигона в поселке Воейково. К созданию полигона привлекаются физики, химики, биологи, экономисты и юристы. Также в рамках проекта планируется запустить углеродные единицы - нематериальную "валюту", единицу измерения сокращения выбросов парниковых газов. Благодаря этому предприятия, уменьшающие негативное влияние на экологию, будут подтверждать свое участие в климатических проектах.