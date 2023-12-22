Умер один из создателей инфляционной теории происхождения Вселенной

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Академик РАН, автор трудов в области теории гравитации и космологии, один из создателей инфляционной теории происхождения Вселенной, ученый Алексей Старобинский умер на 76-м году жизни 21 декабря. Об этом сообщил Институт теоретической физики РАН им. Ландау.

"21 декабря 2023 года скоропостижно скончался великий ученый, наш сотрудник академик Алексей Александрович Старобинский", - сообщается на сайте института.

Уточняется, что прощание пройдет 25 декабря 2023 года в Малом ритуальном зале ЦКБ.

Алексей Старобинский родился 19 апреля 1948 года в Москве. Окончил физический факультет МГУ в 1972 году. Член-корреспондент РАН с 1997 года, академик с 2011 года - Отделение физических наук. Автор более 260 научных работ.