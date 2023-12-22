Северные олени способны впадать в уникальное состояние, похожее на сон

ТАСС, 22 декабря. Норвежские и швейцарские биологи обнаружили, что северные олени способны при длительном пережевывании жвачки впадать в состояние, очень похожее по своим характеристикам на так называемый медленный сон. Эта уникальная особенность позволяет северным оленям тратить минимальное время на сон в летнее время, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Current Biology.

"Мы обнаружили, что чем дольше северные олени жуют жвачку, тем меньше медленного сна им нужно для восстановления сил. По всей видимости, эта способность играет важную роль в их жизни, так как она позволяет им одновременно переваривать пищу и спать, что экономит им время, что особенно важно в летние месяцы года", - заявила научный сотрудник Цюрихского университета Мелания Фуррер, чьи слова приводит журнал.

Ученые совершили это открытие в ходе наблюдений за циклами сна и бодрствования, которые характерны для северных оленей, обитающих на территории Норвегии. Ученых давно интересует то, как эти животные реагируют на длительную полярную ночь и полярный день и как резкие перемены в продолжительности светлой и темной части суток влияют на их активность и жизнедеятельность.

Для получения подобных сведений исследователи подключили электроэнцефалографы к головам четырех северных оленей, живших в питомнике Арктического университета Норвегии в Тромсе, и проследили за тем, как менялась активность мозга животных во время зимы, лета и дня осеннего равноденствия. В ходе этих наблюдений исследователи периодически лишали животных сна и отслеживали то, как это влияло на их поведение.

Уникальное умение северных оленей

Эти наблюдения указали на то, что олени тратили примерно одинаковое время на сон зимой, летом и осенью, несмотря на то что животные были гораздо более активными в теплое время года. Последующие наблюдения и опыты указали, что северным оленям удавалось поддерживать высокий уровень активности благодаря наличию у них умения впадать в аналог "медленного сна" в то время, когда они пережевывают жвачку.

Как и во время сна, при переходе в это состояние олени начинают реже реагировать на события в окружающем их мире, а электрическая активность их мозга существенным образом снижается. По словам исследователей, эта особенность позволяет северным оленям "экономить" время и отдыхать даже в те периоды, когда они не могут спать или же сон является неоптимальной тратой времени.

В частности, ученые предполагают, что это умение позволяет северным оленям поддерживать почти круглосуточный уровень активности во время полярного лета, когда травянистые растения, их корни и другая пища становятся максимально доступными для этих животных. Это позволяет им быстро набирать вес и максимально эффективно готовиться к суровой арктической зиме.